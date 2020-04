"Basta Berlin" (Folge 7) - Wie relevant ist das System?

Nein, es ist kein Aprilscherz: 90 Prozent der "systemrelevanten Jobs" in Deutschland sind unterbezahlt. Skandal! In Baden-Württembergischen Kliniken arbeiten Corona-infizierte Pfleger? Skandal! Die CSU will, dass wir unsere Nachbarn an die Polizei verpetzen? Skandal, Skandal, Skandal! Ein Fall für unseren alternativlosen Podcast "Basta Berlin"...