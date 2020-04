"Basta Berlin" (Folge 8) - Ein gefährliches Zahlenspiel

Fragt man zum Thema Corona zwei Mediziner, hat man mitunter zwei völlig unterschiedliche Meinungen: Bei Kontaktverbot, Mundschutz, Ausbreitung oder Dauer der Pandemie. Unser alternativloser Podcast "Basta Berlin" will etwas Ordnung ins Chaos der Zahlen bringen - und er wagt eine schonungslose Prognose. Dabei lohnt auch ein Blick in die USA...

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa sind in der heutigen Folge in Experimentierlaune: Bringt man bisher veröffentlichte Corona-Daten im In- und Ausland in einen neuen Kontext, erschließen sich durchaus neue Erkenntnisse.