„Basta Berlin“ (Folge 12) – Corona, Chaos, Anarchie?

Darf man zu Corona-Zeiten eigentlich auch einen anderen Standpunkt vertreten, als von der Politik vorgegeben? Nein. Das sagt die Bildzeitung, die abweichende Meinungen als "Hetze" brandmarkt. Ein Grund mehr für unseren Podcast "Basta Berlin", das aktuelle Geschehen genau unter die Lupe zu nehmen. Und siehe da: In Deutschland herrscht Chaos... oder?

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa nehmen in der Regel kein Blatt vor den Mund. Sie in der Presse aber gleich als „Hetzer“ zu bezeichnen, die Chaos und Anarchie verbreiten, finden beide dann doch sehr amüsant. In der heutigen Folge liegt der Fokus deshalb unter anderem auf der aktuellen Medienberichterstattung, aber auch auf möglichen Exit-Strategien der Regierung und bemerkenswerten Einzelschicksalen. Ein Gruß ins Axel-Springer-Haus.