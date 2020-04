"Basta Berlin" (Folge 15) - Von Staatsgefährdern und Meinungsfreiheit

Es ist schon irritierend: Eine Anwältin aus Heidelberg klagt gegen die Corona-Maßnahmen und landet in der Psychiatrie, ein angesehener Mediziner bezweifelt die Sterblichkeitsrate von COVID-19 und wird medial attackiert, eine RTL-Moderatorin kritisiert Politiker und wird als Verschwörungstheoretikerin gebrandmarkt. Wir fragen: Was steckt dahinter?

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa schauen in der heutigen Folge „Basta Berlin“ auf Politik, Medien und Gesellschaft in Corona-Zeiten. UN-Generalsekretär Guterres spricht von einer „Epidemie der Falschnachrichten“. Doch wer bestimmt im Fall von COVID-19 eigentlich, was falsch und was richtig ist? Schnell werden andere Meinungen als „staatsgefährdend“ bezeichnet, obwohl selbst die anerkanntesten Virologen immer wieder im Dunkeln tappen. Beispiele gibt aktuell es genug…