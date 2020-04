„Basta Berlin“ (Folge 16) – Volkssport Meinungswechsel

Die Einschätzungen zu Schutzmasken wechseln bei Politik und Experten in atemberaubender Geschwindigkeit die Richtung. Ebenso die Kritik der Anwältin Beate Bahner am deutschen Staat... oder doch nicht? Da muss man wohl genauer hinschauen. Das gilt auch für die jüngsten Beschlüsse zur Exit-Strategie, die teils so gar nicht schlüssig sind ...