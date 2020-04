„Basta Berlin“ (Folge 17) – Ciao Italia, tschüss Deutschland

Spare in der Zeit, dann hast du in der Not? Doch was, wenn schon vor Corona das Geld fehlte? So geht es nämlich jedem sechsten Deutschen, was die Politik jedoch gerne ausblendet. Auch die Italiener fühlen sich von Berlin und Brüssel allein gelassen: Knapp die Hälfte würde der EU nun am liebsten den Rücken kehren. Schluss mit "Schwarz-Rot-Geil"...