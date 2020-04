„Basta Berlin“ (Folge 19) – Stockholm-Syndrom

Darf man eigentlich noch Diskussionen führen, in der die Corona-Maßnahmen hinterfragt werden? Man darf - im alternativlosen Podcast „Basta Berlin“! Friseure öffnen, Tattoo-Studios nicht, Ikea-Filialen nur in NRW… es gibt Gesprächsbedarf. Dabei lohnt ein Blick ins lockere Schweden: Der dortige Chef-Virologe wird vom Volk gefeiert, wie ein Superstar.

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa blicken in der heutigen Folge auf die Skurrilitäten des Corona-Alltags: Hat sich die deutsche Bevölkerung schon so sehr an die Corona-Geiselhaft gewohnt, dass es nur wenig lauten Widerspruch gibt? Kommt doch ein neuer Shutdown? Warum soll ausschließlich die Fußball-Bundesliga der Herren wieder spielen dürfen? Und was für eine schlimme Frisur hat neuerdings eigentlich Olaf Scholz? Antworten liefert vielleicht Schweden – vielleicht aber auch nicht…