„Basta Berlin“ (Folge 20) – Vorsicht Betrug!

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa vergleichen in der heutigen Folge nicht Äpfel mit Birnen, sondern Markus Söder mit Armin Laschet. Und auch Deutschland mit Österreich, denn im Nachbarland scheint einiges richtig zu laufen, was hierzulande nicht immer logisch nachvollziehbar ist. Oben drauf gibt’s wichtige Zahlen, noch wichtigere „blaue Flecken“ und einen Corona-Club, in dem jeder Mitglied sein will. Sie auch?