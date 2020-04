„Basta Berlin“ (Folge 21) – Die unsichtbare Gefahr?

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa stellen sich in der heutigen Folge die Frage: Wird es künftig Türsteher an Kinderspielplätzen geben? Welche Corona-Maßnahmen sind eine demokratische Zumutung und welche einfach nur absurd? Immerhin: Es soll mehr Geld in die Taschen der Arbeitnehmer fließen… und das wird auch dringen benötigt – nicht nur für Mundschutz und neue Hosen.