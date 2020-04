„Basta Berlin“ (Folge 23) – Der Vogel ist gelandet

Gleich 10 Millionen Masken hat eine strahlende Verteidigungsministerin heute am Flughafen Leipzig in Empfang genommen. Das nutzt einem Großteil der Bevölkerung aber erstmal nicht, der sich den Schutz wohl selber nähen muss. Den Vogel abgeschossen hat dagegen Armin Laschet bei "Anne Will" - Ist die Kritik am Öffnungs-Ministerpräsidenten berechtigt?