„Basta Berlin“ (Folge 27) – Die Gedanken sind frei

Während sich Gesundheitsminister Spahn Gedanken über einen Immunitätsausweis macht, sehen tausende Demonstranten in Berlin und Stuttgart darin eine Impfpflicht durch die Hintertür. In vielen Medien wird Protest jedoch direkt mit Querfront gleichgesetzt – zum Ärgernis vieler Teilnehmer. Was ist verboten, was erlaubt, was bald Pflicht?