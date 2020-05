„Basta Berlin“ (Folge 29) – Geld regiert die Welt?

Während die Bundesländer langsam zum Alltag übergehen wollen, spüren viele Bundesbürger die Corona-Krise tief in ihrem Portmonee. Ob sich die Millionen Kurzarbeiter da über Kaufprämien für neue PKW freuen, ist fraglich. Ebenso, warum einer Industrie mit zig Milliarden Gewinnrücklagen überhaupt geholfen werden muss. Und was ist mit dem Fahrrad?

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa sagen heute „vielen Dank“: An Frau Merkel und die Ministerpräsidenten für der Abbau der Corona-Maßnahmen – die vielleicht ja gar nicht notwendig waren. An VW, BMW, Daimler, Söder, Weil und Kretschmann für eine PKW-Kaufprämie – die eigentlich auch ihr Ziel verfehlt. Und an Bill Gates für sein Engagement in Sachen Gesundheit – obwohl er uns an anderer Stelle krank macht. Klingt komisch, ist aber so. Basta Berlin - alternativlos und unbestechlich.