„Basta Berlin“ (Folge 30) – Zwischenzeugnis im Corona-Jahr

Glaubt man internationalen Medien, so ist Deutschland in der Bekämpfung der Corona-Pandemie ein Klassen-Primus. Viele Zahlen sprechen dafür, je nach Lesart. Doch haben sich Merkel & Co. tatsächlich ein gutes Zwischenzeugnis verdient? Hiermit sei verraten: Nur bedingt. Wir bringen alle Fakten auf den Tisch - Das Urteil aber überlassen wir Ihnen.