„Basta Berlin“ (Folge 31) – Es macht sich Unmut breit…

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa halten fest: Der „R“-Wert steht für „Restlos unverständlich“. Während sich in Stuttgart, Berlin oder Gera zahlreiche Proteste formieren, nimmt die Corona-Reproduktionszahl wieder Fahrt auf, mehrere Landkreise müssen im Lockdown verharren. Kritiker der Regierungslinie, wie Palmer oder Kemmerich, können mit Parteiausschluss rechnen. Wie weit muss Meinungsfreiheit möglich sein und wie weit darf sie keinesfalls gehen? Da braut sich was zusammen. Basta Berlin, Ihr Corona-Podcast-Süppchen – würzig im Abgang und natürlich to go.