„Basta Berlin“ (Folge 32) – Gefahr im Verzug?

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa haben sich für die heutige Folge durch massenhaft Papier gekämpft: Was ist dran an der Analyse des Regierungsbeamten, in der er seinem Ministerium, dem Robert-Koch-Institut, der Kanzlerin und auch den deutschen Medien schwere Versäumnisse vorwirft? Sollten seine Ausführungen stimmen, hätten die Corona-Maßnahmen deutlich mehr Schaden angerichtet, als sie genützt hätten. Wir ziehen die Lesebrillen auf und forschen nach. Das Fazit: Vergessen Sie den „Tatort“, das reale Leben ist schon spannend genug.