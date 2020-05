„Basta Berlin“ (Folge 33) – Du bist nicht allein…

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa sind heute etwas sentimental: Einst sang Roy Black „Du bist nicht allein“ - ein Ohrwurm, der dieser Tage auch in den Köpfen einiger Mediziner erklingen dürfte. Denn viele Experten zeigen Solidarität mit Kritikern der Corona-Maßnahmen. Da dürfte Stephan Kohn, Autor der umstrittenen Corona-Analyse, fröhlich zurückschmettern: „Schön ist es auf der Welt zu sein“. An „Leg dein Herz in meine Hände“ wird sich dagegen Angela Merkel bei der heutigen Regierungsbefragung erinnert haben, wenngleich die Opposition von „Sand in deinen Augen spricht“. Wir trällern mit: Basta Berlin, der alternativlose Podcast – „Ein kleines bisschen Zärtlichkeit“…