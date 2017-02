"Das hat mit Demokratie nichts zu tun!" - Linke besucht Opposition in der Türkei

in

Linke-Chef Bernd Riexinger war am 9. und 10. Februar zusammen mit zwei Parteigenossen in der Türkei. Sein eigentliches Ziel, der Besuch inhaftierter Oppositionspolitiker, erreichte er jedoch nicht. Die türkischen Behörden machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Ganz nach dem Motto „jetzt erst recht“ traf die kleine Delegation aus Deutschland dann aber mit kurdischen Oppositionspolitikern der HDP und Gewerkschaftsvertretern zusammen. Riexinger selbst gab sich nach seiner Reise erschüttert über die Zustände vor Ort und die alarmierende Entwicklung in Richtung Diktatur.