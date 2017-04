Für den CDU-Bundestagspolitiker gehört der Anschlag auf den Fußballer-Bus in den Kontext der Terrorakte der letzten Jahre, auch wenn noch nicht alle Informationen zu der Tat bekannt seien. „Es handelt sich laut Polizeiangaben offensichtlich um einen ganz gezielten Anschlag“, so Bosbach. Es sei leider nicht das erste Mal, dass der Sport getroffen wurde. Der Innenpolitiker bezeichnet das als „tragisch“ und erinnert an den 13. November 2015 in Paris. Damals beendete ein Anschlag im Pariser „Stade de France“ das Länder-Testspiel zwischen Frankreich und Deutschland mit mehr als 100 Todesopfern.