Preis für Ken Jebsen: Demonstrationen und Streit bei Linkspartei

Der „Kölner Karls-Preis für engagierte Literatur und Publizistik“ wurde in diesem Jahr dem umstrittenen Journalisten Ken Jebsen verliehen. Bereits zuvor war das auf scharfe Kritik, aber auch auf Zustimmung getroffen. Am Abend der Veranstaltung gab es gleich zwei Demonstrationen. Das ging auch an Jebsen selbst nicht spurlos vorbei.