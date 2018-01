Hans-Peter Friedrich (CSU) EXKLUSIV: „Rückbesinnung auf nationale Identität“

Die CSU fordert eine Rückbesinnung auf christliche Werte und mehr nationale Identität. Was bedeutet das für die Sondierungsgespräche und für den Kurs der CSU in der Flüchtlingspolitik? „Es gibt viele Gemeinsamkeiten mit Viktor Orban“, so der Ex-Innenminister und CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich. Er will eine konservative Wende.