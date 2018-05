Massenblockade von US-Air Base – Prominenter Kampf gegen Ramstein

Die US Air Base Ramstein nahe Kaiserslautern ist Friedensaktivisten und Gegnern der US-Militärpolitik ein besonderer Dorn im Auge. Deshalb soll auch in diesem Jahr wieder eine Aktionswoche gegen die Militärbasis mobil machen. Doch diesmal ist die Unterstützung besonders groß – auch mit Blick auf drohende Konflikte mit Russland oder dem Iran. Für das letzte Juni-Wochenende 2018 plant die Initiative „Stopp Air Base Ramstein“ die größte Protestaktion ihrer Art. Dafür konnte sie prominente Unterstützung gewinnen.

So findet am 29. Juni in der Versöhnungskirche Kaiserlautern eine Abendveranstaltung mit der ehemaligen ARD-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz statt. Einen Tag später wollen die Protestler mit zwei Demonstrationszügen zur Militärbasis ziehen und diese komplett dicht machen – die „Aktion des zivilen Ungehorsams“ soll die Eingänge der Air Base blockieren. Mit von der Partie werden auch die Fraktionschefin der Partei Die Linke, Sahra Wagenknecht, der Theologe Eugen Drewermann und die US-Whistleblowerin Ann Wright sein. Mitorganisator Reiner Braun, Co-Präsident des Internationalen Friedensbüros, will damit vor allem ein Zeichen in Richtung Bundesregierung setzen.