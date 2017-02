Russlandexperte Wipperfürth: Politik der Konfrontation mit Russland ist gescheitert

"Viele Gesprächskanäle, die es selbst zu Zeiten des Kalten Krieges gab, existieren nicht mehr. Das ist eine gefährliche Situation. Aber trotz der Manöver und Truppenverlegungen und der angespannten Stimmung gibt es auch positive Signale. Abrüstungsgespräche kommen wieder in Gang. Deutschland setzt sich dafür ein, dass der Nato-Russland-Rat wieder aktiver wird. Einige unserer Verbündeten lehnen das ab. Der Nato-Russland-Rat hatte ja im vergangenen Frühjahr nach zwei Jahren Pause erstmals wieder getagt, wenn auch nur eine halbe Stunde. Im Juli kam es zu einem zweiten Treffen, bei dem es auch konkreter wurde. Es gab einen russischen Rüstungskontrollvorschlag. Das war offenkundig mit der deutschen Seite abgestimmt, da Putin einen Tag zuvor mit Merkel telefoniert hatte."

"Russland hatte vorgeschlagen, dass alle Militärflugzeuge über dem Ostseeraum ihre Transponder einschalten. In den vergangenen Jahren kam es da mitunter zu gefährlichen Annäherungen."

"Die Reaktion des Nato-Generalsekretärs war erst einmal aufgeschlossen. Er bat um nähere Informationen. Die kamen dann im Spätsommer von russischer Seite. Der russische Vorschlag wurde dann Ende September von der Nato abgelehnt mit der Begründung, die Nato-Länder hätten vereinbart, mit Russland zwar auf politischer Ebene, aber nicht mehr auf militärisch-praktischer Ebene zu reden. Die Nato hat also zweieinhalb Monate gebraucht, um das festzustellen. Es ist eindeutig, dass es da hinter den Kulissen ein hartes Ringen gab."

"Es ging wohl darum, den Druck zu erhöhen. Es gibt Länder, die meinen, dass es kontraproduktiv ist, mit der russischen Seite zu sprechen."

"Ende September hatten wir die Situation, dass die Nato ablehnt, mit Russland zu sprechen. Beschlüsse in der Nato können aber nur einstimmig getroffen werden und Deutschland und Frankreich waren dagegen. So kam es im Herbst zu folgendem Kompromiss: Man lehnt zwar im Moment Gespräche über diesen konkreten Vorschlag ab, aber der Nato-Russland-Rat soll sich in Zukunft häufiger treffen. Es gab dann ein weiteres Treffen vor Weihnachten."

"Vor allem Deutschland hat hier eine Fraktionsbildung innerhalb der Nato betrieben. Ende November haben sich dann vierzehn europäische Außenminister öffentlich hinter eine deutsche Abrüstungs- und Rüstungskontrollinitiative gestellt. Daraufhin sahen sich diejenigen in der Nato, die überhaupt keine Gespräche mit Russland wollen, in der Defensive und sind nun plötzlich doch bereit, mit Russland über genau diesen Vorschlag mit den Transpondern zu sprechen, den Russland bereits vor einem halben Jahr vorgelegt hat."