Thüringer Aktionsbündnis sammelt Spenden für Krankenhäuser in Lugansk

"Mir schienen medizinische Hilfsmittel für die zerbombten Krankenhäuser dort am dringendsten notwendig. Also habe ich alle Kliniken in Thüringen angeschrieben. Einige haben sofort reagiert, andere später. Wir haben dann alles privat organisiert, ohne Hilfe durch den Staat Thüringen. Wir sind eine kleine Gruppe, nur sechs Personen."

"Den Kliniken ging es in erster Linie um die Hilfe. Die ersten zwei Transporte bestanden aus medizinischen Möbeln, z.B. 20 Krankenhausbetten, Verbandsmaterial und Babynahrung. Ich bin selbst auch mit gefahren. Und als ich dann Fotos von der Reise an Arztpraxen und Kliniken geschickt habe, haben uns diese auf ihre Spendenliste gesetzt."

"Es war schwer, die 4000 Euro pro Transport aufzutreiben. Wir haben viele angeschrieben, die Diakonie, aber auch Privatpersonen. Und es gibt auf www.betterplace-org einen Spendenaufruf. So konnten wir bisher drei Hilfstransporte organisieren."

"Aber es ist einfach so, dass kein deutsches Transportunternehmen bereit ist, Spenden nach Lugansk oder Donezk zu bringen. Das machen in der Regel Logistikfirmen aus Russland, Weißrussland oder dem Baltikum."