„Meinst Du, die Russen wollen Krieg?“ – Frage der Linken im Wahlkampf

Bundestagsabgeordnete der Linken laden zu einer Veranstaltung in eine Kirche in Köln ein. Das Thema: „Meinst Du, die Russen wollen Krieg?“ Ehrengast wird André Sikojev, Erzpriester der russisch-orthodoxen Kirche in Deutschland, sein. Was hat Russland mit den deutschen Wahlen zu tun? Und was machen die Linken in der Kirche?