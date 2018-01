Deutschland droht russischer Star-Pianistin mit Abschiebung

Anastassiya Dranchuk gilt als Wunderkind am Klavier. Zu ihren Förderern und Bewunderern gehört Stardirigent Daniel Barenboim. Nun soll die Pianistin abgeschoben werden. Nach Kasachstan, in ein Land, dessen Sprache sie nicht einmal spricht. Ihre Vorfahren wurden damals unter Stalin aus Russland und der Ukraine in die zentralasiatische Steppe verbannt. Als Anastassiya 1989 geboren wurde, gab es die Sowjetunion noch. Zurück kann sie nicht und will sie nicht.