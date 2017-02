„Wie erklären Sie diese norme Summe Ihren Wählern?“ will Sputnik wissen. „Das kann ich nur mit zitternder Stimme machen“, gesteht Behrens: „Es ist unerträglich, in welcher Art und Weise Volkswagen angesichts des Riesenskandals und der Riesensummen, die das Unternehmen in den USA zahlen muss, handelt.“