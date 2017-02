Die Frau, die 130.000 Nazi-Graffiti entfernte

An einem Tag im Jahr 1986 war die Erzieherin und Heilpädagogin Irmela Mensah-Schramm auf dem Weg zur Arbeit. Dabei entdeckte sie einen Sticker mit der Aufschrift: „Freiheit für Rudolf Heß“. Ein Nazi-Sticker, angebracht von rechtsradikalen Gruppen, mitten in einer deutschen Innenstadt. Der NS-Politiker Heß saß damals im Nazi-Kriegsverbrechergefängnis in Berlin-Spandau und war in jener Zeit eine Art negative Kultfigur im rechtsradikalen Milieu. Mensah-Schramm war über den Sticker entsetzt, nahm ihren Schlüsselbund und kratzte den Nazi-Aufkleber einfach ab. „So ein ekelhafter Nazi-Sticker, in meiner Wohngegend“, empörte sie sich.