Ex-UN-Botschafter Matussek: „Witali Tschurkin war mein Freund“

Ein Erlebnis mit Witali Tschurkin hat Matussek besonders in Erinnerung: „Wir haben in Tirol — kurz vor einer Konferenz —Urlaub gemacht. Witali kam direkt aus dem Flieger, zog kurze Hosen an und wir stiegen auf den Gratlspitz (einen österreichischen Berg, Anm. d. Red.). Einer nach dem anderen machte schlapp. Nur Witali, der 24 Stunden lang nicht Bett war und dazu noch Kettenraucher war, hat es als einziger bis kurz unter den Gipfel auf eine Bank geschafft“, erinnert sich der Ex-Diplomat. „Diese Bank haben wir Witali-Gedächtnis-Bank genannt. Jedes Mal, wenn wir da oben sind, denken wir daran.“