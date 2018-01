Ich möchte (k)ein Eisbär sein

Als die Schweizer Band „Grauzone“ diesen Song vor knapp 37 Jahren veröffentlichte, war die Welt der Eisbären noch in Ordnung. Inzwischen schmilzt das Eis am Nordpol, der Lebensraum schwindet. Und selbst in den Zoos stellt sich die Zucht der größten Landraubtiere der Welt schwerer dar als erwartet.