China will unseren Plastikmüll nicht mehr

Drohen die westlichen Wohlstandsländer nun in Plastikmüll zu ersticken, weil China zum 1. Januar die Einfuhr von Kunststoffabfall verboten hat? Deutschland exportiert ein Viertel seines Mülls und verwendet so viel Plastik wie kaum jemand in Europa. Dagegen engagiert sich der Berliner Christoph Schulz und erklärt im Interview, warum.