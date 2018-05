Der Iran sollte sein Öl in Euro handeln

Herr Tockuss, wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, dass die EU und Russland am Atomabkommen mit dem Iran festhalten werden – gegen den Willen der USA?

„Wir schätzen die Chancen sehr gut ein. Die Aussagen der Bundesregierung, aber auch der europäischen Staatschefs und Russlands und Chinas sind unisono, dass alle am Iran-Abkommen festhalten wollen.“

Die US-Sanktionen würden allerdings auch Firmen aus anderen Ländern betreffen, die mit dem Iran Handel treiben. Wie kann man sich dagegen schützen?

„Es ist, glaube ich, wichtig festzustellen, dass wir hier über rein amerikanisches Recht sprechen. Man sollte also in Europa nicht so tun, als ob amerikanisches Recht automatisch auf europäische Firmen anwendbar wäre. Man stelle sich das mal umgekehrt vor, der Deutsche Bundestag würde ein Gesetz beschließen und das soll dann in Kalifornien oder Wisconsin gelten. Da würde jeder drüber lachen. Deshalb sollte man es den Amerikanern nicht so einfach durchgehen lassen, Firmen in Drittstaaten mit Gesetzen zwingen zu wollen, sich daran zu halten.“

