Facebooks Vorgehen gegen Fake News und die Meinungsfreiheit

Facebook soll in Sachen Fake News bald stärker in die Mangel genommen werden. Um dem höheren Druck standzuhalten, will die soziale Plattform eine Zusammenarbeit mit dem Kollektiv freier Journalisten Correctiv starten. Bei den bisherigen Meldefunktionen soll noch die Option Fake News hinzukommen. Jeder Nutzer kann auf eine solche Weise Fake News melden, die Facebook dann auf ihre Stichhaltigkeit prüfen muss.

Doch was umfasst der Begriff Fake News und sind solche Entscheidungen nicht Sache der Justiz? Zu dem Thema hat sich Rechtsanwalt und Betreiber der facebook-kritischen Webseite Facebook-Sperre Joachim Steinhöfel in einem Sputnik-Interview geäußert.

Danach befragt, was denn eigentlich Fake News genau seien, antwortet Steinhöfel: „Diese Frage kann, will und werde ich nicht beantworten. Der Begriff ist eine völlig absurde Formel für etwas, das es schon immer gegeben hat und auch immer geben wird.“

„Was hier stattfindet ist nicht der Kampf gegen falsche Meldungen oder unwahre Tatsachenbehauptungen, sondern der Versuch der politischen Klasse durch brutale Eingriffe in verfassungsmäßige Grundrechte, insbesondere die Presse- und Meinungsfreiheit, die Macht und die Herrschaft über den politischen und gesellschaftlichen Diskurs zurückzubekommen, die Kontrolle darüber zurückzugewinnen.“