Fake News und Social Bots - Experte: Eine Gefahr für die Bundestagswahl?

„Erst einmal muss man generell sagen, dass wir in Deutschland eine völlig andere Ausgangssituation haben, als in den USA. Die ganze Gesellschaft ist weniger polarisiert. Wir haben auch ein ganz anderes Wahlsystem. Es spricht einiges dafür, dass wir die Sachen, wie wir sie in den USA erlebt haben, genauso in Deutschland nicht sehen werden. Das heißt aber nicht, dass man vielleiht auch überrascht wird und vielleicht solche Manipulationen in den sozialen Netzwerken doch eine größere Rolle spielen, als uns das lieb wäre."

Bei Fake News sei dies sogar noch schwieriger als bei Bots:

„Viele von diesen Nachrichten, um die es da geht, sind in dem Sinne auch gar nicht notwendig falsch, sondern einfach nur ein bisschen verdreht. Zum Beispiel die Nachricht: ‚A hat von B das und das gehört und berichtet das jetzt‘ — ist in dem Sinne vielleicht nicht falsch, aber kann dann natürlich trotzdem seine Wirkung haben.“

„Wahrheit ist eher der Gedanke in Bewegung. Viele Sachen, die vielleicht aus einer bestimmten Perspektive heraus dann falsch erscheinen, sind, wenn man sie in einen anderen Kontext stellt, vielleicht sogar richtig. Das Problem bei Fake News ist ja, dass viele Leute das einfach glauben, ohne sich näher damit zu beschäftigen. Wenn wir jetzt genau diesen Leuten ein Label anbieten, wo wir sagen, das könnt ihr jetzt glauben, weil das ist als wahr markiert oder nicht als falsch markiert, dann unterstützen wir ja genau diese Faulheit im Denken und fördern damit vielleicht das Problem sogar noch."