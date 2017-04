Piraten warnen vor Zensur durch Fakten-Check von Google

„Die Idee finde ich ganz interessant, aber es gibt natürlich einige Fragen die sich da stellen. Die eine Frage ist: Bleiben die News weiter lesbar, also verschwinden diese nicht? Die Beiträge dürften auf keinen Fall verschwinden, es dürfte auf keinen Fall in irgendeiner Form zur Zensur kommen“, so Schiffer im Interview mit Sputnik.