Industrie 4.0: Wie sehr ist der Arbeitsmarkt durch Digitalisierung bedroht?

„Die Einführung von Robotern ist ja im Industriebereich nichts Neues, das gibt es seit bestimmt 30 Jahren. Aber wir erleben eine neue Generation von Robotern, die künstliche Intelligenz in sich tragen und damit die Möglichkeiten haben, selbst zu lernen. Das wird sich sowohl im Industriebereich als auch im Dienstleistungsbereich auswirken. Im Industriebereich werden wir in Zukunft Roboter haben, die mit dem Menschen zusammen arbeiten. Das kennt man bisher nicht. Bisher sind Roboter immer nur in getrennten Bereichen tätig und haben bisher einfach nur manuelle Tätigkeiten des Menschen ersetzt.“

„Im Moment bewegt sich die reale Wirtschaftswelt in einem Lichttempo nach vorne, während die Gesetzgeber wie eine Schnecke hinterher hinken, so dass der Abstand zwischen dem tatsächlichen Wirtschaftsleben und den gesetzgeberischen Rahmenbedingungen immer größer wird.“