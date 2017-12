Human Connection: Eine vielversprechende Alternative zu Facebook

Die Plattform Human Connection soll nicht etwa nur ein Abklatsch von Facebook sein, sondern ist „die Fusion aus Facebook, Wikipedia und einem Aktionsnetzwerk in einem einzigen Nutzer-Interface“, erklärt Dennis Hack, CEO und Gründer von Human Connection im Sputnik-Interview.

Aktuell sei etwa bei Facebook das Problem dieses: „Immer wenn ich Nachrichten lese, bin ich am Ende in einer Sackgasse drin“, so Hack. Nicht so bei Human Connection, wo mit dem entsprechenden Thema auch immer gleich gemeinnützige Organisationen verknüpft werden, an die Spenden gerichtet werden können und an deren Arbeit sich der Nutzer aktiv beteiligen kann.