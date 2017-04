Nie wieder Angst vor russischen Traditionen - der Ostern-Guide zum Anklicken

Osternzeit in einer rekonstruierten russischen Stadt des 16-17 Jahrhunderts © Sputnik/ Konstantin Tschalabow

Was haben die denn da für seltsame Kleidung an?

Am Karsamstag sind nicht nur Geistliche der orthodoxen Kirche, sondern auch Gemeindemitglieder in schwarz und oder dunkelviolett gekleidet. Auch einige Kirchengeräte und Möbel werden in schwarzen Samt gehüllt. So wird dem Tag der Grabesruhe Jesu Christi und dessen Abstiegs in die Unterwelt gedacht. Desto stärker erscheint dann der Kontrast, wenn man danach die in der Nacht auf Sonntag stattfindende Ostermesse besucht, wo alles in Gold und weißen sowie roten sakralen Gewändern erstrahlt.

„Pasha – der König der Feste“*

Die lichte Auferstehung Christi gilt als das „Fest der Feste“, die alle anderen Feierlichkeiten „in dem Maße, wie die Sonne die Sterne überstrahlt“ überragt (Heiliger Gregor von Nazianz). Das Pascha-Fest wird in Russland besonders feierlich, mit einem kollektiven Gefühl der Freude über die Auferstehung zelebriert. Laut einer Legende soll der Großfürst Wladimir der Große gerade deshalb das Orthodoxe Christentum als Religion für sein Land gewählt haben, da ihm die Prachtzeremonien und Gewänder der byzantinischen Priester gefallen haben. Und das christliche Auferstehungsfest ist das wohl schönste und prachtvollste von allen.

*(Russisches Sprichwort)

„Christos Woskressje!“ – „Ähhhm, was?“

„Christus erstand von den Toten, Er zertrat den Tod durch den Tod, und denen in den Gräbern schenkte Er das Leben.“, singt der Chor an diesem Tag gemeinsam mit allen Gemeindemitgliedern. Der Priester ruft dem Volk mehrmals die ganze Nacht hindurch anfeuernd „Christos Woskressje!“ („Christus ist auferstanden!“) entgegen — jedes Mal antworten die Menschen lauthals: „Woistinu Woskresje!“ („Er ist wahrhaftig auferstanden!“). In den meisten russischen Gemeinden in Deutschland wird dieser Ruf auch auf Deutsch, Latein und Griechisch wiederholt — „Christ ist auferstanden“, „Christus resurrexit“ und „Christos anesti“. Dabei küssen sich vollkommen unbekannte Menschen dabei gegenseitig drei Mal die Wangen. Oft hört man dann in Russland in den 40 auf die Osterzeit folgenden Tagen statt des „Hallo“ „Christus ist auferstanden!“ als Begrüßung.

Was essen die denn da für komische Sachen?

Der Kulitsch, Eier und Pascha ist das erste feierliche Essen, das nach der langen Fastenzeit verzehrt wird. Der Kulitsch ist ein rundes Osterbrot aus Hefeteig mit Rosinen, Vanille, Kardamom und Muskatnuss, dessen obere Seite mit Puderzucker oder Glasur bestrichen wird. Ein nicht gelungener Kulitsch wird als schlechtes Omen wahrgenommen, zudem seine Zubereitung unter den Hausfrauen mancherorts wie ein Wettbewerb aufgefasst wird. Pascha ist eine Süßspeise aus Quark, Sahne, Butter und Eiern. Sie wird oft als Anstrich für die Kulitschi verwendet. Auch die Pascha sorgt für Konkurrenz: Mit verschiedenen pyramidenartigen Holzformen schmücken die Russinnen ihre Paschas mit christlichen Motiven, zum Beispiel der Abbreviatur XB, die für „Christos Woskresje“ steht. Die Osterspeisen werden vor, während und nach der Ostermesse geweiht. Zu dieser Zeit verbreitet sich bereits österliche Freudenstimmung auf den Straßen und in den Häusern. Manchmal erlauben sich einige russische Popen einen Spaß, indem sie den Gemeindemitgliedern bei der Weihe das Weihwasser übers ganze Gesicht und hinter den Kragen spritzen. Dies wird aber als ein besonderer Segen wahrgenommen: Beleidigt fühlt sich da niemand — ganz im Gegenteil.

Ostereier, die nicht versteckt werden

In Russland ist das Osterfest ohne Ostereier, die ein Symbol des erneuten Lebens sind, nicht vorstellbar. Besonders bekannt sind natürlich die bunten Eier, deren Bemalung in Russland zu einer ganzen Volkskunst geworden ist. Nach der Nachtmesse schenken sich die Gläubigen solche Eier, was meist wieder von dem „Christos Woskressje!“-Ruf und den drei Wangenküssen begleitet wird.

Das Färben von Eiern beruht auf einer Legende, wonach Maria Magdalena dem römischen Kaiser ein Ei gegeben haben soll und rief: „Christus ist auferstanden!“ Der Kaiser zweifelte jedoch und sagte, dass eine Auferstehung genauso unmöglich sei, wie wenn das weiße Ei jetzt rot würde. Im nächsten Augenblick ist das Ei rot geworden.

„Der Tisch ist reich gedeckt, genießet alle!“

Jedes Jahr wird in der orthodoxen Osternacht die Osterpredigt des Hl. Vaters Johannes Chrysostomos, Erzbischof von Konstantinopel, gelesen. In der Predigt wird in einer poetischen Weise erklärt, dass absolut jeder Mensch willkommen bei Gott, und absolut jedermann ein willkommener Gast bei der Osterfeier ist – egal, ob er zum Anfang oder zum Ende des Gottesdienstes kommt, denn „wenn jemand erst zur elften Stunde angelangt ist, fürchte er sich nicht ob seiner Saumseligkeit. Denn der Gebieter ist freigebig und nimmt den Letzten an wie den Ersten (…)Die ihr gefastet und die ihr nicht gefastet habt, freuet euch heute! Der Tisch ist reich gedeckt, genießet alle!“ Genau aus diesem Grund bemühen sich die Geistlichen und einfachen Gemeindemitglieder, die Freude des Osterfestes selbst zu unheilbar kranken Patienten in Krankenhäusern und zu Inhaftierten in die Gefängnisse zu tragen.