Russisch-orthodoxe Kirche bricht Kontakte zum Patriarchat von Konstantinopel ab

Die Russisch-orthodoxe Kirche hat jegliche Kontakte zum Patriarchat von Konstantinopel abgebrochen. Das entschied ihr Heiliger Synod am Montag in einer Auswärtssitzung, die unter Vorsitz von Patriarch Kirill von Moskau und ganz Russlands in der weißrussischen Hauptstadt Minsk stattfand.