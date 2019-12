Vatikan: Papst Franziskus leitet Christmette

Am Heiligabend, den 24. Dezember, leitet Papst Franziskus im Petersdom in Rom die Christmette.

Gemeinsam mit Franziskus zelebrieren Kardinäle und Bischöfe der römischen Kurie.

Zur der Feier werden Katholiken aus aller Welt und Mitglieder des Diplomatischen Korps erwartet.

Am Weihnachtstag selbst, am 25. Dezember, wird dann der Papst gegen 12 Uhr den traditionellen Segen "Urbi et orbi" von der Mittelloggia des Petersdoms aus spenden.