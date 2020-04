Vatikan: Papst feiert Palmsonntagsmesse erstmals ohne Öffentlichkeit

Am 5. April feiert Papst Franziskus die Palmsonntagsmesse im Petersdom im Vatikan. Die Messe zu Beginn der Karwoche zieht normalerweise Zehntausende Gläubige an. Am Sonntag findet die Zeremonie aufgrund der Beschränkungen durch das Coronavirus zum ersten Mal ohne Öffentlichkeit statt.

