Zur Erinnerung an Zweiten Weltkrieg: Kriegsberichte des Sowinformbüro in Wien veröffentlicht

Das Forschungszentrum „Memory“ (dt.: Erinnerung) mit Sitz in Wien wird 30 Berichte des sowjetischen Informationsbüros Sowinformbüro aus den Zeiten des Zweiten Weltkrieges, in denen Österreich erwähnt wird, in deutscher Sprache veröffentlichen. Dies teilte die Leiterin des Zentrums, Julia Egger, gegenüber RIA Novosti am Freitag mit.

„Wolfgang Kurka übersetzt diese Berichte für uns kostenlos ins Deutsche. Er beherrscht Russisch auf hohem Niveau. Er selbst hat uns gefunden und Hilfe angeboten, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Ich denke, wir werden die Übersetzungen bis Anfang Mai veröffentlichen“, sagte Egger.

Kurka komme aus der Dresdner Umgebung, er sei jetzt im Ruhestand und lebe in Niederösterreich, berichtete sie weiter. Zwischen 1967 und1972 studierte er am Moskauer Institut für Chemieingenieurwesen.

Alle 30 Berichte des sowjetischen Informationsbüros, in denen Österreich erwähnt wurde, seien einst im Lesesaal der Twardowski-Bibliothek in der Stadt Smolensk (im Westen Russlands — Anm. d. Red.) eingescannt worden, wo den Leitern von „Memory“ die Zeitungen „Krasnaja Swesda“ (die russische Armeezeitung — Anm. d. Red.) sowie andere Zeitungen zur Verfügung gestellt wurden.

„Wir haben irgendwo auch mehrere Originalzeitungen mit Kriegsberichten“, betonte Egger.

„Memory“

Das Forschungszentrum ist eine gemeinnützige öffentliche Organisation unter der Führung von Julia Egger und Alexandra Kolb, die sich mit der Entwicklung der österreichisch-russischen Beziehungen im Bereich Kultur, Geschichte, Bildung und transnationale Kommunikation beschäftigt.

Sowinformbüro

Das sowjetische Informationsbüro (Sowinformbjuro) wurde zwei Tage nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges – am 24. Juni 1941 – gegründet und stellte ab dem 25. Juni tägliche Berichte zusammen, die ganz oder teilweise in Zeitungen und Magazinen veröffentlicht und durch Radiosender in 23 Ländern übertragen wurden. Die größten internationalen Nachrichtenagenturen wie die sowjetische Agenturen APN, RIA Novosti und MIA Rossiya Segodnya führen ihre Geschichte auf das Sovinformbüro zurück.

Sowinformbüro über Österreich

Österreich fand in 30 Kriegsberichten Erwähnung. Die erste Mitteilung entstand am 30. März 1945. Damals wurde sowohl von der 3. Ukrainischen Front, die nördlich der Stadt Kőszeg die österreichische Grenze überschritten hatte, als auch von den Bombardierungen wichtiger Kriegsobjekte in der niederösterreichischen Stadt Wiener Neustadt berichtet.

Der letzte Bericht, in dem das Land erwähnt wurde, erschien am 12. Mai 1945.

Befreiung von Wien

Am 13. April 1945 hatte die Rote Armee nach heftigen Gefechten die österreichische Hauptstadt Wien erobert. Mehrere Tage lang kämpften sowjetische Truppen unter Teilnahme von Einsatzgruppen um jedes Haus. Die Befreiung von Wien erfolgte im Rahmen der Wiener Operation der Roten Armee, die vom 16. März bis 15. April 1945 von den Truppen der 2. und 3. Ukrainischen Front in Westungarn und Ostösterreich durchgeführt wurde.

Die Kämpfe in der unmittelbaren Nähe von Wien begannen am 5. April 1945.

pd/sb/sna