Die Geschichte wird uns recht geben – Russlands EU-Botschafter Wladimir Tschischow

Während eines Online-Briefings in der Internationalen Nachrichtenagentur „Rossiya Segodnya“ bewertete der russische Diplomat die aktuelle Situation als beispiellos. Ihm zufolge war die Pandemie sowohl für die Europäische Union als auch für die ganze Welt ein Schock. Europa erwartete, dass die Pandemie in Richtung der Länder Afrikas und Asiens gehen würde, aber der Schlag hat genau Europa getroffen.

Es ist bekannt, so Tschischow, dass sich die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, im April öffentlich bei den Italienern für eine verspätete Reaktion und mangelnde Unterstützung im Kampf gegen das Coronavirus inmitten einer Pandemie entschuldigte. Infolgedessen konnte Europa laut Tschischow die Reaktion sowohl zwischen den medizinischen Diensten als auch der wissenschaftlichen Gemeinschaft auf der Suche nach einem möglichen Impfstoff koordinieren und Wege finden, um aus der Wirtschaftskrise herauszukommen.

„Die Europäische Union ist lebensfähig genug, um aus diesem Loch herauszukommen, trotz der Differenzen, die zwischen den EU-Ländern hinsichtlich der finanziellen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bestehen“, sagte der Botschafter.

Die EU sei seinen Worten zufolge jedoch mehr über die zweite Welle der Pandemie besorgt als über die wirtschaftlichen Verluste. Es gibt verschiedene Gesichtspunkte: ob sie stärker als der erste Ausbruch oder schwächer sein wird. Die meisten Experten sind sich einig, dass dies im vierten Quartal 2020 geschehen wird. Wichtiger sei jedoch etwas anderes: „Diesmal sind die Gesundheitseinrichtungen sowohl in der EU als auch in Russland besser vorbereitet. Dies sind nicht nur zusätzliche Geräte für die Lungenbeatmung, die Bereitstellung von Masken, sondern auch Fortschritte bei der Suche nach einem Impfstoff, der bei der Bewältigung dieses verdammten Virus hilft. “

Auf die Frage nach den Sanktionen erinnerte Wladimir Tschischow daran, dass die EU den Aufruf von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, die Sanktionen für die Zeit des Kampfes gegen die Pandemie aufzugeben, nicht unterstützte. Im Allgemeinen betraf dieser Aufruf diejenigen Länder, in denen solche Beschränkungen den Zustand des Gesundheitssystems und die wirtschaftliche Situation beeinflussen: Iran, Syrien, Venezuela und Nordkorea.

„Meiner Meinung nach ist dieser Aufruf sowohl aus moralischer und ethischer als auch aus völkerrechtlicher Sicht gerechtfertigt. Die Initiative wurde sofort von der russischen Seite unterstützt. Leider waren die EU-Länder davon nicht begeistert. Einige westliche Medien versuchten, egoistisches Interesse an der russischen Position zu finden, und erklärten, dass Russland eigene Beschränkungen beseitigen wolle. Aber diese Beschuldigungen sind nichts weiter als Wunschdenken“, merkte der Diplomat an.

Russland hat im Kampf gegen das Coronavirus Italien, Serbien und Bosnien praktische Hilfe geleistet. „Diese Hilfe sollte nicht nach ihrem Volumen, sondern vor allem nach ihrer Effizienz betrachtet werden. Denn als unsere Militärärzte in Italien ankamen, war die Situation dort einer Katastrophe nahe, insbesondere im Norden des Landes. Es war eine zeitweilige Operation, aber böse Zungen sagten, dass diese Operation aus PR-Gründen durchgeführt wurde“, betonte Tschischow.

Es gab auch Mitteilungen, laut denen die Sterblichkeitsraten wegen des Coronavirus in Russland unterschätzt würden. „Eine Pandemie wird heute instrumentalisiert, um Russland zu diskreditieren. Dies geschieht täglich, in der Europäischen Union wird dieser Prozess in Betrieb genommen“, betonte der Politiker.

Wladimir Tschischow äußerte sich zu den Aussichten der Nord Stream-2-Gaspipeline. Ihm zufolge könnte Russland mit den Fähigkeiten von Gazprom den Bau durchaus selbst fertigstellen. Der Diplomat wies dabei auf die Folgewidrigkeit der EU-Position zu diesem Thema hin.

„Nord Stream-1 wurde in die offizielle Liste der Projekte von gemeinsamem strategischem Interesse der Europäischen Union aufgenommen. Warum hat die EU nach einer solchen Entscheidung über das erste Projekt eine andere Position zum zweiten eingenommen? Beide Energieprojekte sind darauf gerichtet, die Energiesicherheit Europas zu stärken. Die Geschichte wird uns recht geben“, sagte der Ständige Vertreter Russlands bei der Europäischen Union.