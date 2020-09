Russlands RDIF-Chef kommentiert AstraZenecas Einstellung von Corona-Impfstofftests

Am Mittwoch hat das Pharmaunternehmen AstraZeneca mitgeteilt, dass es wegen der Erkrankung eines Probanden die Tests seines Corona-Impfstoffes vorübergehend eingestellt hat.

Kirill Dmitrijew, der Chef des Russischen Fonds für direkte Investitionen (RDIF), der an der Herstellung des russsichen Corona-Impfstoffs Sputnik V beteiligt ist, sagte dazu:

„Als Investor in die Herstellung des russischen Impfstoffs Sputnik V äußert sich der RDIF nicht zur Aussetzung klinischer Studien des Impfstoffs des Unternehmens AstraZeneca.“

Wir machen auf einen zuvor veröffentlichten Artikel aufmerksam, in dem Kirill Dmitrijew darüber sprach, dass die auf menschlichen Adenoviren basierenden Impfstoffe viel besserer erforscht sind im Vergleich zu solchen neuen und unerforschten Technologien zur Herstellung von Impfstoffen wie Affenadenovirusvektoren oder mRNA. Die Sicherheit von humanen adenoviralen Vektoren, die bei Sputnik V verwendet werden, wurde in mehr als 250 klinischen Studien seit Jahrzehnten nachgewiesen. Diese Plattform ist am besten geeignet für die Zulieferung von genetischem Material bei Impfstoffen, da Menschen seit mehr als 100.000 Jahren mit humanen Adenoviren zusammenleben. Im Gegensatz zu den untersuchten menschlichen adenoviralen Vektoren gibt es keine Langzeitstudien zu neuen Technologien für adenovirale Vektoren von Affen und mRNA.

msch/sna