Moskau reagiert auf G7-Erklärung: Medizinische Befunde Nawalnys immer noch nicht vorgelegt

Das Außenamt erinnerte daran, dass Russland von der deutschen Seite immer noch auf Informationen warte, die die russische Generalstaatsanwaltschaft am 27. August beantragt habe, darunter die Ergebnisse biochemischer Untersuchungen Nawalnys.

G7 will Verantwortliche im Fall Nawalny bestrafen

Die G-7-Staaten hatten am Dienstag eine gemeinsame Erklärung der Außenminister publikgemacht, in der sie Russland eindringlich auffordern, die Verantwortlichen hinter der mutmaßlichen Vergiftung des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny festzustellen und zur Rechenschaft zu ziehen.

„Wir, die G7-Außenminister, fordern Russland nachdrücklich auf, dringend und vollständig zu klären, wer für diesen provokanten Vergiftungsangriff verantwortlich ist, und unter Berücksichtigung der Verpflichtungen Russlands aus dem Chemiewaffenübereinkommen die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen“, hieß es in der Erklärung.

Die Außenminister der G7-Staaten verurteilten die „nachgewiesene Vergiftung“ von Nawalny „aufs Schärfste“.

Bundesregierung geht von Vergiftung aus

Alexej Nawalny hatte am 20. August auf einem Flug von Tomsk nach Moskau das Bewusstsein verloren, woraufhin das Flugzeug unverzüglich in Omsk landete, er dort in ein Krankenhaus gebracht und in ein künstliches Koma versetzt wurde. Sobald ihn die Omsker Ärzte fürtransportfähig erklärt hatten, wurde Nawalny auf Drängen seiner Familie in die Berliner Charité verlegt.

Die Bundesregierung hatte am Mittwoch vergangener Woche nach Untersuchungen eines Spezial-Labors der Bundeswehr mitgeteilt, sie sehe es als zweifelsfrei erwiesen an, dass Nawalny mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Reihe vergiftet worden sei.

ao/sb/sna