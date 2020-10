Dutzende Festnahmen bei nicht genehmigtem Protest in Chabarowsk

In der Stadt Chabarowsk im russischen Fernen Osten sind am Samstag nach Behördenangaben 25 Teilnehmer einer nicht genehmigten Aktion zur Unterstützung des verhafteten Ex-Gouverneurs der Region Chabarowsk, Sergej Furgal, festgenommen worden.

Es handelt sich dabei bereits um die 92. nicht abgestimmte Kundgebung von Furgals Anhängern. Die Protestierenden versammelten sich gegen Mittag Ortszeit (04.00 Uhr MESZ) auf dem Platz vor dem Gebäude der regionalen Regierung und marschierten durch die Hauptstraßen der Stadt.

Nach dem Marsch stellten Teilnehmer drei Zelte auf einem Rasen auf und benutzten Lautsprecher, um Parolen für den ehemaligen Gouverneur der Region und Lieder abzuspielen. Ordnungshüter forderten, die Zelte abzubauen.

Als dies nicht getan wurde, räumte eine 20 Personen starke Einheit der russischen Nationalgarde die Zelte weg und nahm Protestler fest. Schlagstöcke wurden eingesetzt. Laut einem Sputnik-Korrespondenten vor Ort wurde einer der Festgenommenen bewusstlos in den Gefangenentransporter gebracht. Außerdem wurde einer Frau schlecht, sie lag ohnmächtig auf dem Boden.

Wie der Pressesprecher der Stadtverwaltung, Ruslan Sokolow, gegenüber Sputnik sagte, seien 20 Männer und fünf Frauen unter den Festgenommenen. Insgesamt hätten sich am Samstag nicht mehr als 500 Menschen auf dem zentralen Platz versammelt.

Ermittlungen gegen Ex-Gouverneur

Der Gouverneur von Chabarowsk, Sergej Furgal, war am 9. Juli festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, in eine örtliche kriminelle Gruppierung involviert gewesen zu sein, die in den 2000er Jahren mehrere Morde organisiert haben soll. Nach der Festnahme wurde der Gouverneur nach Moskau gebracht, wo er zunächst zwei Monate in Untersuchungshaft bleiben sollte. Später ersuchten die Ermittler um eine Verlängerung seiner Untersuchungshaft bis zum 9. Dezember. Das Gericht hat dieser Bitte stattgegeben. Furgal weist die Anschuldigungen zurück. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.

Russlands Präsident Wladimir Putin entließ Furgal wegen Vertrauensverlustes aus seinem Amt und ernannte den Abgeordneten der Staatsduma (Unterhaus) von der nationalistischen Liberaldemokratischen Partei (LDPR), Michail Degtjarjow, zum Interims-Gouverneur der Region Chabarowsk.

Nach Furgals Verhaftung demonstrieren seine Anhänger immer wieder für dessen Freilassung. Die größten Massenkundgebungen zu seiner Unterstützung finden in der Region samstags statt. Die Demonstrierenden fordern einen offenen und fairen Prozess gegen den ehemaligen Gouverneur.

mo/sb/sna