Snowden bekommt unbefristete Aufenthaltserlaubnis in Russland

Der US-amerikanische Whistleblower und ehemalige CIA-Mitarbeiter Edward Snowden hat laut seinem Anwalt eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis in Russland erhalten.

Darauf habe Snowden nach den Gesetzen der russischen Föderation ein Recht, betonte sein Anwalt Anatoli Kutscherena. Das Verfahren zur Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis habe sich aufgrund der Situation mit dem Coronavirus verzögert, aber „jetzt ist die Antwort eingegangen“, teilte Kutscherena mit.

2013 hatte Snowden Dokumente zudes US-Abhördienstes NSA und dessen britischen Pendants GCHQ an Journalisten gegeben. Auf der anschließenden Flucht über Hongkong wollte er nach eigenen Angaben nach Ecuador, strandete aber am Moskauer Flughafen, nachdem die US-Regierung seinen Reisepass annulliert hatte. Nach tagelangem Aufenthalt in der internationalen Zone des Flughafens bekam Snowden– unter der Bedingung, dass er seine gegen die US-Regierung gerichtete Tätigkeit einstellen würde. Er bekam eine Aufenthaltserlaubnis für die Dauer von drei Jahren, die seitdem mehrmals verlängert wurde.

ekn/gs/sna