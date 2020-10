Putin wirft Westen wettbewerbswidriges Verhalten gegenüber Gazprom vor

Die russischen Gasexporte würden nicht nur die Verlustlosigkeit von Gazprom sichern, sondern auch finanzielle Bedingungen für die Gasversorgung innerhalb des Landes schaffen, sagte Putin in einer Plenarsitzung des VTB-Capital-Investitionsforums „Russland ruft!“

„Sie (die Gasexporte – Anm. d. Red.) sichern auch zusätzliche Elemente der Wettbewerbsfähigkeit für unsere Wirtschaft. Damit sind unsere europäischen Partner nicht immer einverstanden und versuchen, uns Steine in den Weg zu legen, was meiner Meinung nach absolut ungerechtfertigt ist“, so Putin.

„Ja, dies ist unser natürlicher Wettbewerbsvorteil. Warum sollte dieser Vorteil auf eine unnatürliche Weise eingeschränkt werden, auf eine Weise, die gegen Marktregeln verstößt? Ich glaube, dies ist falsch und absolut unfair“, betonte der russische Präsident.

ekn/gs/sna