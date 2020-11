Russlands Außenamts-Sprecherin reagiert auf Polens „Rufschädigungs“-Vorwürfe

Zuvor hatte Żaryn Moskau vorgeworfen, „das Image Polens, der Nato und des Westens“ zu manipulieren und „Polens Ruf“ zerstören zu wollen. Russlands Ziel sei es, Polen als ein Land darzustellen, das in Europa ständig Probleme verursache.

„Um Himmels Willen, Stanislaw. Die polnischen Politiker haben Russland bereits mit so viel Lügen und Dreck beworfen, dass das ausreichen würde, den Garten Eden zu düngen. Die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, der Absturz des Präsidentenflugzeugs in der Nähe von Smolensk, die bedauerlichen Folgen der Farbrevolutionen in Europa, die sogenannte Infodemie während der Coronavirus-Zeit – all dies sollte nach der Logik einiger polnischer Regierungsvertreter Russland zur Last gelegt werden“, schrieb Sacharowa auf Facebook.

Wenn sich die polnische Regierung tatsächlich Sorgen über das Image ihres Landes machen würde, so Sacharowa, sollte sie diejenigen verfolgen und bestrafen, die die Denkmäler und Grabstätten sowjetischer Soldaten beschädigen, die Europa vom Faschismus befreiten. „Ich würde in den Briefings lieber darüber sprechen, anstatt Warschau fast wöchentlich dazu auffordern zu müssen, seinen Verpflichtungen zur Erhaltung von Denkmälern nachzukommen“, so die Diplomatin.

