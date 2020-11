Phase-III-Studie von „EpiVacCorona“: 50 Menschen über 60 mit russischem Impfstoff bereits geimpft

„Die Post-Registrierungs-Phase, die 150 Freiwillige im Alter von über 60 Jahren erfasst, hat in der Wissenschaftsstadt Kolzowo bei Nowosibirsk begonnen. Dies ist wahrscheinlich die wichtigste Phase der Untersuchungen, weil wir sie unter Beteiligung von Freiwilligen im Alter von über 60 Jahren durchführen, für welche der Impfstoff besonders notwendig ist. Die Phase-III-Studie ist bereits gestartet – wir haben schon 50 Freiwillige geimpft“, sagte Maksjutow bei der Online-Konferenz Science Bar Hopping.

„EpiVacCorona“

Der zweite russische Impfstoff gegen Coronavirus mit dem Namen „EpiVacCorona“ wurde vom staatlichen Forschungszentrum „Vektor“ der Verbraucherschutzbehörde Rospotrebnadsor entwickelt.

Am 17. November hatte Rinat Maksjutow mitgeteilt, dass der Impfstoff auf der Basis von Peptidantigenen am 13. Oktober registriert worden sei und sich in der dritten Phase der Nachregistrierungstests befinde.

„Der erwartete Vorteil dieses Impfstoffs gegenüber anderen Impfstoffplattformen ist die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen antigenvariable Stämme, da der Impfstoff konservative SARS-COV-2-Epitope enthält, sowie Impfstoffsicherheit, ... einfache Herstellung und Stabilität der Komponenten sowie das Lagerungs- und Transportregime“, sagte damals der Generaldirektor des Forschungszentrums.

Ihm zufolge enthält dieser Impfstoff nur kurze Abschnitte eines viralen Proteins, was seine Sicherheit erhöhe. Dies ermögliche, ihn für Menschen mit geschwächter Immunität und immunsuppressiven Zuständen zu verwenden, erklärte Maksjutow.

ac/mt/sna