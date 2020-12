Rennen um die besten Köpfe: Russland punktet mit digitalen Projekten

Es waren weltweit mehr als 40 Projekte, die im Sommer 2019 gestartet wurden und für Schüler, Studenten, Pädagogen und junge Wissenschaftler bestimmt sind. Eines dieser Projekte ist das föderale Projekt „Kader für digitale Wirtschaft“.

- Eine der Aufgaben des Projekts „Kader für digitale Wirtschaft“ war, ausländische Studenten an russische Universitäten zu locken. Warum braucht Russland ausländische Studenten?

- Die Heranziehung von ausländischen Studenten bedeutet, dass wir uns am globalen Wettbewerb um die besten Köpfe beteiligen. Wenn wir ausländische Studenten einladen, dann sind das die talentiertesten von ihnen, und wir zeigen ihnen alle Vorteile der russischen Ausbildung.

Wenn wir die besten Studenten einladen und ausbilden, können wir dann zwei Wege gehen. Erstens kehrt ein ausländischer Student in seine Heimat zurück, macht dort dank seiner qualitätsvollen russischen Ausbildung Karriere und bringt Russland im Ausland voran – er wird quasi zu einem humanitären „Botschafter“ unseres Landes.

Der zweite Weg ist, ausländischen Studenten einen Job anzubieten, falls sie in Russland bleiben wollen. Dann setzen sie ihr Potenzial im Interesse der Entwicklung unserer Wirtschaft und im Interesse der Erhöhung des Lebensniveaus der Russen ein.

- Wer beteiligt sich an diesem globalen Projekt?

- Als wir uns dieses Projekt erst überlegten, dachten wir an mehrere Zielgruppen. Die erste machen Mathematik- und Informatiklehrer von russischen Schulen im Ausland aus. Unseres Erachtens haben die Erfahrungen dieser zwei Jahre, die das Projekt läuft, gezeigt, dass Russland eines der besten Systeme für die Ausbildung von Russisch-, Mathematik- und Informatiklehrern hat. Und wir wollen diese Erfahrungen teilen, denn im Ausland gibt es ziemlich viele russische Schulen, wo unsere Landsleute und auch Menschen anderer Nationalitäten lernen, die sich für Russland sehr interessieren und ihr Leben künftig mit unserem Land verbinden wollen.

Das sind natürlich ausländische Studenten – auch auf diese Zielgruppe orientiert sich dieses Projekt. Es ist wichtig, ausländische Studenten einzuladen und uns damit als Land mit einer aussichtsreichen Ausbildung von hoher Qualität zu positionieren.

Die dritte Zielgruppe machen Talente aus, die wir ausbilden, die dann in ihren Ländern bleiben oder die wir nach Russland einladen, damit sie bei uns arbeiten.

- Wie viele Länder und Menschen beteiligten sich an diesem Projekt in diesen zwei Jahren?

- Wir fassen gerade die Ergebnisse dieser zwei Jahre erst zusammen, denn die meisten Veranstaltungen fanden immerhin online statt. Ursprünglich waren das 39 Länder. Aber jetzt, wenn wir mit den Teilnehmern unseres Projekts kommunizieren, sehen wir, dass es mehr als 30 000 Teilnehmer aus mehr als 50 Ländern waren.

Wir freuen uns sehr, dass sich an unserem Projekt Länder aus Südostasien beteiligten. Die humanitäre Kooperation unserer Länder und die Entwicklung der Informationstechnologien erfolgen sehr intensiv. Wir präsentieren unser digitales Weltbild und übernehmen aktiv die Erfahrungen Chinas und Indiens.

Natürlich nahmen auch die GUS-Länder an dem Projekt teil. Sie neigen zu unserem Bildungssystem, und sehr viele Menschen aus diesen Ländern verbinden ihr künftiges Leben in dieser oder jener Hinsicht mit Russland.

- Manche Projekte waren für 2020 offline geplant. Wie ist es ihnen gelungen, sich angesichts der Corona-Pandemie maximal effizient umzustellen?

- Alle Projekte fanden online statt. Natürlich reagierten manche Projekte schnell darauf; manche andere hofften, dass sich der Effekt von der Pandemie und entsprechende Probleme noch im Frühjahr auflösen würden. Aber wir können mit Genugtuung sagen, dass die Umsetzung des Projekts operativ war, und die Ziele, die wir dabei erreichen wollten, am Ende doch erreicht worden sind.

Die Pandemie trug zur Entstehung von grundsätzlich anderen Anforderungen an das Online-Format bei. Aber es ist schwer zu sagen, wie es weitergeht, wenn die Pandemie vorbei ist. Im Moment sehen wir ein intensiv wachsendes Interesse für unsere Projekte ausgerechnet im Online-Format. Doch manche Technologien müssen der jungen Generation offline gezeigt werden. Insbesondere gilt das für die Virtual Reality.

Und natürlich sind wir am Feedback im Kontext unserer Projekte interessiert, und zwar nicht nur im „seelenlosen“ Internet, sondern offline, wenn wir den Menschen direkt in die Augen sehen können. Dann versteht man, inwieweit tief das in die Menschen eindringt, wie interessant es für sie ist.

- Wie werden sich die Projekte weiterentwickeln?

- Als wir uns dieses Projekt überlegten, gingen wir davon aus, dass wir lebensfähige Programme entwickeln müssen, die sich selbst tragen und weiterentwickeln könnten. Wir sind uns sicher, dass sich diese Projekte auch weiter intensiv und erfolgreich entwickeln werden. Denn das Interesse für sie lässt nicht nach.

Rossotrudnitschestwo hat ein umfassendes Netz von Vertretungen im Ausland: 92 Zentren in 82 Ländern. Deshalb können wir den Teilnehmern unseres Projekts verschiedene Formate für die weitere Umsetzung der Projekte im Ausland bieten, insbesondere offline.

Aus meinen Erfahrungen und aus den Erfahrungen meiner Kollegen kann ich sagen: Russland hat etwas zu bieten. Wir haben im Vergleich zu vielen Ländern Europas einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ich rede jetzt nicht über andere Makroregionen, und hier orientiert man sich an uns.

Unsere aktuelle Aufgabe ist, intensiver nach Afrika zu gehen, denn dort sehen wir gerade einen Aufschwung des Interesses für Ausbildung in Russland, für die russische Sprache, für die Informationstechnologien, die sich in unserem Land entwickeln. Ich denke, dass wir in der nächsten Zeit unsere Projekte sowohl in Afrika als auch in Lateinamerika voranbringen werden.